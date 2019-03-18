19 марта в Казани без осадков и до 6 градусов тепла

СЕГОДНЯ 17:52 2019-03-18T17:52:26+03:00

Ночью в столице Татарстана все еще морозно

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Весна постепенно приходит в Казань и начинает радовать татарстанцев и гостей столицы республики солнечными деньками. Вот и 19 марта в Казани осадков не ожидается. В целом будет облачная погода, ветер будет, но слабый. Ночью местами возможен туман и гололедица на дорогах.

Температура воздуха в ночные часы все еще будет морозной - от 3 до 5 градусов ниже нуля, а вот днем столбики термометров поднимутся до 6 градусов со знаком "плюс".

В целом по республике также прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман, а на дорогах – местами гололедица.

Что касается температуры воздуха, то ночью прогнозируется от 3 до 8 градусов мороза. Днем - от 1 до 6 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU