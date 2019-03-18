19 марта в Казани без осадков и до 6 градусов тепла
Весна постепенно приходит в Казань и начинает радовать татарстанцев и гостей столицы республики солнечными деньками. Вот и 19 марта в Казани осадков не ожидается. В целом будет облачная погода, ветер будет, но слабый. Ночью местами возможен туман и гололедица на дорогах.
Температура воздуха в ночные часы все еще будет морозной - от 3 до 5 градусов ниже нуля, а вот днем столбики термометров поднимутся до 6 градусов со знаком "плюс".
В целом по республике также прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман, а на дорогах – местами гололедица.
Что касается температуры воздуха, то ночью прогнозируется от 3 до 8 градусов мороза. Днем - от 1 до 6 градусов тепла.
ИСТОЧНИК KP.RU