В Бугульме загорелся механический завод
Пожар на третьем этаже административного здания Бугульминского механического завода в доме №146 на улице Ленина начался 18 марта, в понедельник, в 9.51. Очевидцы сообщили, что загорелась мебель в помещении.
- Силы и средства направлены по рангу пожара №2, - сообщили в МЧС Татарстана. - Угрозы распространения нет. После обследования места возгорания ранг пожара понижен до 1 БИС.
В 10.07 объявили о локализации пожара, общая площадь которого составила 28 квадратных метров. Причина пожара устанавливается.
Во время тушения огня при помощи трехколенной лестницы была эвакуирована с третьего этажа сотрудница завода. Медицинская помощь ей не потребовалась.
Фото: МЧС Татарстана
По уточненным данным, общая площадь пожара составила 20 квадратных метров.
Ликвидация открытого горения в 10.25.
Полная ликвидация в 10.30.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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