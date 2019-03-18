В Бугульме загорелся механический завод

СЕГОДНЯ 11:18 2019-03-18T12:08:11+03:00

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Пожар на третьем этаже административного здания Бугульминского механического завода в доме №146 на улице Ленина начался 18 марта, в понедельник, в 9.51. Очевидцы сообщили, что загорелась мебель в помещении.

- Силы и средства направлены по рангу пожара №2, - сообщили в МЧС Татарстана. - Угрозы распространения нет. После обследования места возгорания ранг пожара понижен до 1 БИС.

В 10.07 объявили о локализации пожара, общая площадь которого составила 28 квадратных метров. Причина пожара устанавливается.

Во время тушения огня при помощи трехколенной лестницы была эвакуирована с третьего этажа сотрудница завода. Медицинская помощь ей не потребовалась.

Фото: МЧС Татарстана

По уточненным данным, общая площадь пожара составила 20 квадратных метров.

Ликвидация открытого горения в 10.25.

Полная ликвидация в 10.30.

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ИСТОЧНИК KP.RU