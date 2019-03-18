Стало известно, какие дома будут отремонтированы в Казани по программе капремонта

СЕГОДНЯ 08:44 2019-03-18T08:44:31+03:00

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Итак, в 2019 году в 87 многоквартирных домах столицы Татарстана заменят системы центрального отопления, системы холодного и горячего водоснабжения заменят в 80 и 38 домах соответственно. В 81 домах будет заменена система водоотведения и в 60 домах - система электроснабжения.

Отремонтируют 67 крыш и 76 фасадов, подъезды будут отремонтированы в 62 домах, а в 20 - подвалы. Для домов по улице Челюскина, дом 4/3, улице Авангардной, дом 66 и переулку Катановский, дом 5 будут проведены работы по усилению фундамента.

ИСТОЧНИК KP.RU