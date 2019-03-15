Житель Казани выиграл в лотерею более 155 миллионов рублей
Счастливый билет обошелся мужчине всего в 100 рублей
История успеха победителя станет известна, как только он заберет свой выигрыш.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:
В четверг, 14 марта, стало известно, кто же получил суперприз «Гослото». Одним из обладателей 155,05 миллионов рублей стал житель Казани. Мужчина приобрел счастливый билет через мобильное приложение за 100 рублей. Об этом сообщает пресс-служба «Столото».
Известно, что история успеха победителя станет известна, как только он заберет свой выигрыш.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU