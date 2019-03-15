2019-03-15T16:12:24+03:00
Общество

Житель Казани выиграл в лотерею более 155 миллионов рублей

Счастливый билет обошелся мужчине всего в 100 рублей
Алина ГАБДУЛИНА
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История успеха победителя станет известна, как только он заберет свой выигрыш.История успеха победителя станет известна, как только он заберет свой выигрыш.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В четверг, 14 марта, стало известно, кто же получил суперприз «Гослото». Одним из обладателей 155,05 миллионов рублей стал житель Казани. Мужчина приобрел счастливый билет через мобильное приложение за 100 рублей. Об этом сообщает пресс-служба «Столото».

Известно, что история успеха победителя станет известна, как только он заберет свой выигрыш.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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