МВД Татарстана построит в Казани 10-этажный дом за 227 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 15:03 2019-03-15T15:03:14+03:00

Строительство многоэтажки на улице Маршрутной должно начаться в апреле текущего года

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На сайте госзакупок появился тендер на возведение в Казани нового 10-этажного жилого дома. Заказчиком выступило МВД Татарстана. 227 миллионов рублей на строительство многоэтажки уже выделено из федерального бюджета.

Согласно техническому заданию, общая площадь нового дома на улице Маршрутная составит более 6,4 тысяч квадратных метров. Строительство здания должно начаться уже в апреле, а сдать объект планируется в марте 2021 года.

Исполнитель тендера будет выявлен по средством аукциона 4 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU