Первый в истории Суперкубок России по хоккею на траве разыграют в Казани
В Санкт-Петербурге на заседании Исполкома Федерации хоккея на траве РФ было принято решении о создании нового трофея – Суперкубка России.
И впервые в истории его разыграют именно в Казани. Победителей определят в один день – 27 апреля 2019 года. Причем как среди мужских, так и женских команд.
Так, из первых на поле Центра хоккея на траве выйдут клубы «Динамо-Казань» и «Динамо-Электросталь», а из вторых «Динамо-Гипронииавиапром» (Казань) и «Динамо-ЦОП Москомспорт» (Москва).
При этом практически сразу за Суперкубком в Казани пройдут матчи Кубка России среди мужчин и женщин. Игры состоятся с 29 апреля по 6 мая.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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