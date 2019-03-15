Первый в истории Суперкубок России по хоккею на траве разыграют в Казани

СЕГОДНЯ 13:53 2019-03-15T13:53:11+03:00

За новый трофей поборются как мужские, так и женские команды

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В Санкт-Петербурге на заседании Исполкома Федерации хоккея на траве РФ было принято решении о создании нового трофея – Суперкубка России.

И впервые в истории его разыграют именно в Казани. Победителей определят в один день – 27 апреля 2019 года. Причем как среди мужских, так и женских команд.

Так, из первых на поле Центра хоккея на траве выйдут клубы «Динамо-Казань» и «Динамо-Электросталь», а из вторых «Динамо-Гипронииавиапром» (Казань) и «Динамо-ЦОП Москомспорт» (Москва).

При этом практически сразу за Суперкубком в Казани пройдут матчи Кубка России среди мужчин и женщин. Игры состоятся с 29 апреля по 6 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU