Судоходная компания «Татфлот» выплатила своим работника 75,4 миллиона рублей долга по зарплатам
Теперь предприятие осталось должно сотрудникам 20,6 миллионов рублей
Об это сообщает пресс-служба министерства труда республикиФото: Анастасия ОСИПОВА
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Стало известно, что татарстанская судоходная компания «Татфлот» частично погасила долги по зарплате своим работникам. Так, 75,4 миллиона рублей получили 1,4 тысячи сотрудников предприятия. Об это сообщает пресс-служба министерства труда Татарстана.
Теперь «Татфлот» остался должен своим рабочим 20,6 миллиона рублей. Об огромном долге долге на последнем заседании коллегии прокуратуры Татарстана сообщил ее глава Илдус Нафиков.
ИСТОЧНИК KP.RU