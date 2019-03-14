Судоходная компания «Татфлот» выплатила своим работника 75,4 миллиона рублей долга по зарплатам

СЕГОДНЯ 18:47 2019-03-14T18:47:24+03:00

Об это сообщает пресс-служба министерства труда республики Фото: Анастасия ОСИПОВА

Теперь предприятие осталось должно сотрудникам 20,6 миллионов рублей

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Стало известно, что татарстанская судоходная компания «Татфлот» частично погасила долги по зарплате своим работникам. Так, 75,4 миллиона рублей получили 1,4 тысячи сотрудников предприятия. Об это сообщает пресс-служба министерства труда Татарстана.

Теперь «Татфлот» остался должен своим рабочим 20,6 миллиона рублей. Об огромном долге долге на последнем заседании коллегии прокуратуры Татарстана сообщил ее глава Илдус Нафиков.

ИСТОЧНИК KP.RU