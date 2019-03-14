2019-03-14T13:08:52+03:00
Общество

Премьер-министр России Дмитрий Медведев согласовал строительство первого участка ВСМ Москва - Казань

Теперь подписанный доклад направлен Президенту страны Владимиру Путину
Алина ГАБДУЛИНА
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В РЖД надеются, что окончательное решение будет принято до конца текущего месяцаВ РЖД надеются, что окончательное решение будет принято до конца текущего месяца
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Проект высокоскоростной магистрали от Москвы до Нижнего Новгорода в направлении Казани сначала поддержал вице-премьер России Максим Акимов, а теперь и премьер-министр Дмитрий Медведев. О согласовании строительства первого участка ВСМ сообщают «Ведомости». Теперь подписанный доклад направлен Президенту страны Владимиру Путину.

В РЖД надеются, что решение будет принято до конца текущего месяца, так как совещание у Президента России назначено на 20 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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