Премьер-министр России Дмитрий Медведев согласовал строительство первого участка ВСМ Москва - Казань

СЕГОДНЯ 13:08 2019-03-14T13:08:52+03:00

В РЖД надеются, что окончательное решение будет принято до конца текущего месяца

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Проект высокоскоростной магистрали от Москвы до Нижнего Новгорода в направлении Казани сначала поддержал вице-премьер России Максим Акимов, а теперь и премьер-министр Дмитрий Медведев. О согласовании строительства первого участка ВСМ сообщают «Ведомости». Теперь подписанный доклад направлен Президенту страны Владимиру Путину.

В РЖД надеются, что решение будет принято до конца текущего месяца, так как совещание у Президента России назначено на 20 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU