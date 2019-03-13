С 28 апреля заработают новый авиарейс из Казани в турецкий Даламан
В летнюю навигацию открываются новые авиарейсы из Казани в Турции. Так, с 28 апреля из аэропорта столицы Татарстана самолеты начнут летать в Даламан. Рейсы будут осуществляться по средам, пятницам и воскресеньям на 148-местных авиалайнерах.
А уже с 31 мая стартуют вылеты в Бодрум. Правда, самолеты будут отправляться по определенным датам на 220-местных Airbus.
Данная полетная программа запланирована до 15 октября 2019 года. В расписании возможны изменения.
Стоит учесть, что длительность перелета в Даламан и Бодрум четыре часа. А в летний период время там совпадает с московским.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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