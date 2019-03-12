Татарстанец, задолжавший по алиментам почти миллион рублей, приговорен к колонии строгого режима

СЕГОДНЯ 16:41 2019-03-12T16:41:17+03:00

Он был обязан давать деньги на содержание своего ребенка с 2005 года

Изменить размер текста: A A

В Камско-Устьинском районе Татарстана огласили приговор 29-летнему местному жителю. Суд признал его виновным в неуплате средств на содержание детей.

С декабря 2005 года мужчина должен был отдавать ¼ часть своего заработка или других доходов в пользу своего несовершеннолетнего сына. Но за это время татарстанец не заплатил ни копейки, да и другой материальной помощи ребенку не оказывал.

За что получил административное наказание в виде 100 часов обязательных работ. Но и после этого мужчина продолжал не платить алиментов. А все деньги, которые он получал, тратил на себя. В итоге он задолжал своему сыну 940 тысяч рублей.

- Подсудимый свою вину полностью признал. В итоге его приговорили к 2 годам и 2 месяцам колонии строгого режима, - сообщили в прокуратуре Татарстана. - Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU