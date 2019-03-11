В Чувашии чиновника накажут за флаг республики

СЕГОДНЯ 20:17 2019-03-11T20:17:15+03:00

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Прокуратура Шемуршинского сельского поселения республики выявила факт нарушения закона о государственных символов Чувашии.

Так, над зданием администрации Трехбалтаевского сельского поселения не подняли государственный флаг республики, что является нарушением. По данному факту тут же составили административный протокол.

- В отношении главы поселения возбуждено и направлено в суд дело об административном правонарушении, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии. - В данный момент нарушение устранено.

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ИСТОЧНИК KP.RU