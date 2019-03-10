В Казани "пьяная" иномарка перевернулась и упала в сугроб

СЕГОДНЯ 16:22 2019-03-10T16:22:49+03:00

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ДТП с участием белой иномарки "Фольксваген Поло" произошло в ночь на 10 марта в Московском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением на большой скорости, вылетел в кювет, где несколько раз перевернулся, и "Фольксваген" упал в сугроб напротив поста полиции в парке Победы.

Все пассажиры - трое мужчин и девушка, сумели выбраться из него самостоятельно. В момент аварии они были пьяны. Оказалось, что собственница автомобиля - девушка, не рискнула сесть за руль, и передала право управлять иномаркой приятелю. Теперь она лишится водительских прав за то, что доверила управление автомобилем пьяному водителю.

ИСТОЧНИК KP.RU