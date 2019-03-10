2019-03-10T09:23:47+03:00
Звезды

В Марий Эл создают первый комикс с участием героев национальных сказаний

Авторы надеются, что это станет одной из визитных карточек республики
Лика ИСАЕВА
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Страничка комиксаСтраничка комиксаФото: Из материалов пресс-службы
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Художники Александр Окольников и Александр Будник создают первый в истории Марий Эл комикс, основанный на национальных марийских сказаниях. Называться он будет "Герои Красного города". Выходит первый марийский комикс в Йошкар-Оле, и его создатели надеются, что издание привлечет внимание туристов к национальному эпосу. Этот комикс станет уникальным туристическим продуктом, одной из визитных карточек Марий Эл.

В планах художников создать 8-10 отдельных комиксов по 25-30 страниц, позже их объединят в одну общую книгу. Главными героями станут герои из марийских сказок и преданий, но все действия перенесутся в современный мир. От Чоткар-Патыра, Аждаги, Сереброзубой Пампалче останутся одни имена, но в новом, современном мире, они будут иными, почти не похожими на своих мифологических прототипов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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