В Набережных Челнах загорелся балкон многоэтажного дома

СЕГОДНЯ 11:13 2019-03-09T11:13:01+03:00

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Международный женский день закончился для жителей многоэтажки в Набережных Челнах срочной эвакуацией. На седьмом этаже их дома по адресу Шишкинский бульвар, 13 загорелся балкон. Инцидент произошел приблизительно в 20.42.

50 человек (10 из которых были детьми) самостоятельного вышли из горящей многоэтажки по незадымляемой лестничной клетке. Уже на улице они дождались пожарных.

Пожар был ликвидирован в 21.09. Площадь возгорания составила 6 квадратных метров. Причины инцидента устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU