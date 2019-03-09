В Набережных Челнах загорелся балкон многоэтажного дома
50 жильцов эвакуировались самостоятельно
Фото: МЧС России по Татарстану
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Международный женский день закончился для жителей многоэтажки в Набережных Челнах срочной эвакуацией. На седьмом этаже их дома по адресу Шишкинский бульвар, 13 загорелся балкон. Инцидент произошел приблизительно в 20.42.
50 человек (10 из которых были детьми) самостоятельного вышли из горящей многоэтажки по незадымляемой лестничной клетке. Уже на улице они дождались пожарных.
Пожар был ликвидирован в 21.09. Площадь возгорания составила 6 квадратных метров. Причины инцидента устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU