2019-03-07T10:36:38+03:00
Общество

В Набережных Челнах перевозчикам решили выделить 40 миллионов рублей на погашение убытков

Эти средства заложены в бюджет на 2019 год
Елизавета МАКАРОВА
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Просьбу о компенсации необходимо обосновать.Просьбу о компенсации необходимо обосновать.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Перевозчикам Набережных Челнов компенсируют недополученные доходы. Об этом сообщается на сайте мэри татарстанского автограда. На погашение убытков транспортников выделили 40 миллионов рублей. Эти средства уже заложены в бюджет на 2019 год.

При этом, получение денег перевозчикам предстоит обосновать. Недополученный в 2018 году доход должен быть доказан. В таком случае транспортное предприятие получит компенсацию в размере недополученного дохода, правда, если эта сумма не будет превышать выделенной на эти цели суммы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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