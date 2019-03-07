В Набережных Челнах перевозчикам решили выделить 40 миллионов рублей на погашение убытков
Эти средства заложены в бюджет на 2019 год
Просьбу о компенсации необходимо обосновать.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Перевозчикам Набережных Челнов компенсируют недополученные доходы. Об этом сообщается на сайте мэри татарстанского автограда. На погашение убытков транспортников выделили 40 миллионов рублей. Эти средства уже заложены в бюджет на 2019 год.
При этом, получение денег перевозчикам предстоит обосновать. Недополученный в 2018 году доход должен быть доказан. В таком случае транспортное предприятие получит компенсацию в размере недополученного дохода, правда, если эта сумма не будет превышать выделенной на эти цели суммы.
ИСТОЧНИК KP.RU