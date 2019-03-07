В Казани трамвай сошел с рельсов и перекрыл целую дорогу
В Казани с рельсов сошел очередной трамвай. На сей раз инцидент произошел утром 7 марта на улице Гвардейской в районе остановки "сады" по направлению в сторону улицы Аделя Кутуя.
Трамвай, следовавший по 4 маршруту, съехал с рельсов, выехал на проезжую часть и полностью перекрыл две полосы для движения. В итоге автомобилистам, чтобы объехать электротранспорт приходилось выезжать на трамвайные пути и встречную полосу.
По словам очевидцев, трамвай намеревался поехать на разворотную петлю. При этом рельсы заледенели, что могло привести к сходу трамвая. Впрочем, окончательные причины дорожного инцидента станут известны позже.
Отметим, что это уже второй случай схода трамвая с рельсов за последние несколько дней. Так, подобный инцидент произошел в минувшее воскресенье, 3 марта. Любопытно, что с рельсов также сошел трамвай №4 и все на той же улице Гвардейской.
ИСТОЧНИК KP.RU
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