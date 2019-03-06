Бывший форвард сборной Нигерии по футболу провел мастер-класс для казанских школьников

СЕГОДНЯ 18:43 2019-03-06T18:43:15+03:00

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6 марта в казанский лицей №110 наведались именитые гости. Бывшие игроки сборной России Алексей Смертин и Дмитрий Сенников, а также экс-нападающий национальной команды Нигерии Питер Одемвинге провели в учебном заведении урок футбола для младшеклассников.

За 45 минут спортсмены научили школьников ведению, набиванию и передаче мяча. После учебного матча занятие продолжилось в формате «вопрос-ответ» в актовом зале лицея. Отметим, что подобные уроки футбола проходят во многих городах России.

- Наша основная задача сохранить наследие футбола. Такими уроками мы поддерживаем интерес к футболу у школьников. Мы видим, что от детей есть отдача, им интересно, они с нами общаются – это самое главное, - подчеркнул Алексей Смертин.

- Если кто-то из этих детей, спустя 10 лет придет и скажет, что после нашей встречи профессионально увлекся футболом, то это будет главная для нас победа, - отметил Питер Одемвинге, который, к слову, начинал карьеру в набережночелнинском "КАМАЗе".

ИСТОЧНИК KP.RU