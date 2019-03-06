Президент Татарстана пригласил в гости министра сельского хозяйства Чехии

СЕГОДНЯ 13:40 2019-03-06T13:40:41+03:00

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В рамках рабочей поездки в Прагу президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром сельского хозяйства Чехии Мирославом Томаном.

- Нам необходимо найти форму сотрудничества, это в том числе технологии, поставки оборудования и сельхозтехники, перерабатывающая промышленность, - сказал Рустам Минниханов. -

Глава региона пригласил министра сельского хозяйства Чехии посетить Татарстан для знакомства с сельскохозяйственным потенциалом республики.

В свою очередь, Мирослав Томан заявил об интересе чешских компаний к развитию бизнеса с татарстанскими партнерами и, что с удовольствием посетит Татарстан в рамках рабочей поездки в Россию ориентировочно в июне 2019 года.

Также Томан среди направлений по сотрудничеству назвал такие, как генетические исследования в сфере животноводства и растениеводства, современные технологии в области сельского хозяйства, перерабатывающая и пищевая промышленность.

ИСТОЧНИК KP.RU