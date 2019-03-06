2019-03-06T10:55:12+03:00
Спорт

Бердыева оставили без правой руки: Виталий Кафанов покинул "Рубин"

Легендарный для казанского клуба тренер вратарей, скорее всего, окажется в "Ростове".
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ФК "Рубин".Фото: ФК "Рубин".
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С начала года казанский клуб покинули сразу несколько игроков основы. Однако даже потеря Наваса, Азмуна и Кудряшова ничто по сравнению с новостью о том, что "Рубин" покинул тренер вратарей клуба Виталий Кафанов.

- Было очень непросто принять это важное для меня решение, но так сложились обстоятельства. Жизнь футбольного тренера состоит из приходов и уходов – это нормальная практика, и никто не знает, как все повернется завтра. Сейчас хочется сказать огромное спасибо всему клубу, всей команде, городу, республике. Всем тем, с кем тесно работал. Спасибо большое! - прокомментировал свой уход Кафанов.

Отметим, что Кафанов появился в "Рубине" в 2003 году и неизменно следовал за Курбаном Бердыевым. С ним Кафанов работал и в "Рубине", ив "Ростове". За это время Кафанов успел подготовить много квалифицированных вратарей. Достаточно вспомнить Сергея Рыжикова, Сослана Джанаева и Никиту Медведева. Кстати, по данным ряда СМИ, именно в "Ростове" Кафанов и продолжит свою работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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