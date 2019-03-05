2019-03-05T16:32:47+03:00
Происшествия

В Чебоксарах водителя насмерть сбившего школьницу на «зебре» приговорили к колонии-поселения

Также он должен будет выплатить семье погибшей 1,6 миллиона рублей
Олег ЛУГОВОЙ
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Приговор суда пока не вступил в свою законную силу.Приговор суда пока не вступил в свою законную силу.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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27-летнего водителя автомобиля «Лада Гранта» признали виновным в смертельном наезде на 13-летнюю школьницу.

Вечером 8 октября 2018 года в Чебоксарах около дома №39 на улице Ленинского Комсомола девочка пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу – по «зебре».

Осужденный водитель ехал со скоростью 70 км/ч и грубо нарушил правила дорожного движения, не притормозив перед пешеходным переходом. В результате он сбил ребенка. Школьница от полученных травм скончалась на месте ДТП. Как показало освидетельствование виновник наезда сел за руль трезвым.

- Суд приговорил мужчину к лишению свободы на срок 2 года и один месяц в колонии-поселении. После освобождения ему в течение 2,5 лет запрещено садиться за руль. Также водителю придется заплатить родителям погибшей 1,6 млн рублей компенсации морального вреда, - сообщили в МВД Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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