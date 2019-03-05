Каждый 35-й житель Набережных Челнов болен раком

СЕГОДНЯ 11:32 2019-03-05T11:32:16+03:00

Ежегодно в городе регистрируется около 2 тысяч новых раковых больных

Смертность от онкологических заболеваний в городе составляет 186,5 случаев на 100 тысяч человек населения

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Стало известно, что каждый 35-й житель Набережных Челнов болен онкологией. Именно в татарстанском Автограде выявлен самый высокий показатель смертности от рака в республике: 186,5 случаев на 100 тысяч человек населения. Такие цифры был озвучены на итоговом заседании местного медицинского совета.

Там же было отмечено, что укомплектованность врачами городского онкодиспансера на данный момент составляет 58%. При этом, учреждение, рассчитанное на 240 посещений в смену, принимает по 350 человек.

Главный врач набережночелнинского филиала Республиканского клинического онкологического диспансера Алмаз Хазиев отметил, что ежегодно в городе регистрируется около 2 тысяч новых онкобольных.

В частности, в 2018 году в Набережных Челнах «лидировал» колоректальный рак (опухоль толстой и прямой кишки – Ред.), за ним шел рак молочной железы и рак женской репродуктивной системы.

ИСТОЧНИК KP.RU