Президент Татарстана открыл в казанском поселке Юдино ледовую арену

СЕГОДНЯ 18:40 2019-03-04T18:40:41+03:00

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В этот понедельник, 4 марта, президент Татарстана Рустам Минниханов открыл в казанском поселке Юдино новую ледовую арену. Закладка первого камня данного спортобъекта прошла в августе пошлого года с участием председателя правления РЖД Олега Белозерова.

- Данный проект был реализован в кратчайшие сроки. Мы уделяем большое внимание развитию хоккея и фигурного катания: всего в республике насчитывается 44 ледовые арены, - подчеркнул на церемонии открытия Рустам Минниханов и добавил, что в Юдино планируется привести в порядок Дом культуры Железнодорожников, Дом творчества, а также благоустроить общественные пространства.

Открытый комплекс предназначен не только для тренировок по хоккею и фигурному катанию, но для массового катания на коньках для жителей Юдино и близлежащих казанских районов. Арена будет работать круглый год.

ИСТОЧНИК KP.RU