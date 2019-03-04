В Татарстане закрыли ледовую переправу в Мамадышском районе

СЕГОДНЯ 16:03 2019-03-04T16:03:58+03:00

Это было сделано, в том числе, и из-за разрушения съезда на реку Кама

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В этот понедельник, 4 марта, с 12.00 закрыто движение по ледовой переправе в Мамадышском районе через реку Каму по маршруту село Соколка-село Новый Закамский.

Переправа в этом сезоне больше не будет работать из-за того, что там имеются изменения структуры льда, а также разрушен съезд на реку.

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ИСТОЧНИК KP.RU