В Татарстане закрыли ледовую переправу в Мамадышском районе
Это было сделано, в том числе, и из-за разрушения съезда на реку Кама
Фото: МЧС Татарстана
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В этот понедельник, 4 марта, с 12.00 закрыто движение по ледовой переправе в Мамадышском районе через реку Каму по маршруту село Соколка-село Новый Закамский.
Переправа в этом сезоне больше не будет работать из-за того, что там имеются изменения структуры льда, а также разрушен съезд на реку.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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