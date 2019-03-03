В Татарстане 4 марта прогнозируют снег и до 13 градусов мороза
На дорогах гололедица
Днем температура поднимется до 2 градусов мороза.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Первый понедельник марта в Татарстане будет довольно холодным. Так, 4 марта на территории республики, по данным управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Татарстане будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют небольшой и умеренный снег. Местами слабая метель. Ветер юго-западный, юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 13 м/с.
Что касается температуры воздуха, то ночью она составит от 8 до 13 градусах мороза, при прояснениях - до 18 градусов со знаком "минус". Днем - 2-7 градусов ниже нулевой отметки.
ИСТОЧНИК KP.RU