В Чебоксарах автобус сбил работника автомойки
Пострадавшего госпитализировали
Фото: ГИБДД Чувашии.
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Минувшим вечером на автомойку по улице Пристанционной, что в Чебоксарах, приехал автобус МАЗ, работающий на 32-м городском маршруте. При этом, заезжая на автомойку, водитель автобуса не увидел работника и сбил его.
- Предполагаемый виновник ДТП был освидетельствован, состояние опьянения не выявлено, - сообщили в пресс-службе ГИБДД Чувашии.
Что касается пострадавшего, то 21-летний автомойщик, уроженец Красночетайского района, госпитализирован. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU