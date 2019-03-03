В Чебоксарах автобус сбил работника автомойки

СЕГОДНЯ 13:03 2019-03-03T13:03:55+03:00

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Минувшим вечером на автомойку по улице Пристанционной, что в Чебоксарах, приехал автобус МАЗ, работающий на 32-м городском маршруте. При этом, заезжая на автомойку, водитель автобуса не увидел работника и сбил его.

- Предполагаемый виновник ДТП был освидетельствован, состояние опьянения не выявлено, - сообщили в пресс-службе ГИБДД Чувашии.

Что касается пострадавшего, то 21-летний автомойщик, уроженец Красночетайского района, госпитализирован. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU