В Татарстане мужчина посреди улицы раздел девушку и убежал

СЕГОДНЯ 12:35 2019-03-03T12:35:27+03:00

С собой он прихватил куртку с дорогим телефоном в кармане

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В полицию обратилась 26-летняя жительница Набережных Челнов. Девушка рассказала, что ее обокрали, причем прямо посреди улицы.

По словам потерпевшей, она подходила к дому. В этот момент на нее сзади напал неизвестный. Сбив ее с ног, он сорвал с нее куртку, в кармане которой находился дорогой телефон.

- Причиненный ущерб потерпевшая оценила в 62 тысячи рублей, - уточнили в пресс-службе татарстанской полиции.

По данному факту возбудили уголовное дело. Со слов девушки составили фоторобот предполагаемого злоумышленника. Кроме этого, оперативники просмотрели записи камер видеонаблюдения, расположенные вблизи места происшествия. Все это помогло установить личность подозреваемого. Им оказался 36-летний житель Башкирии ранее, который уже был ранее судим за кражи. В Набережные Челны он приехал на заработки.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Ему может грозить до 4 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU