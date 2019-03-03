2019-03-03T10:46:08+03:00
Происшествия

"Дрифтанул": В Казани трамвай сошел с рельсов

Инцидент произошел на улице Гвардейской
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: соцсети.Фото: соцсети.
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Утром 3 марта в Казани произошло происшествие с участием трамвая. Все случилось на улице Гвардейской. Там с рельсов сошел трамвай, следовавший по 4-му маршруту. Были ли пострадавшие в ходе инцидента - пока не известно. Движение трамваев было временно парализовано в оба направления.

Что стало причиной транспортного происшествия пока не ясно. Впрочем, у казанцев есть свои варианты причин схода трамвая с рельсов. Так, если взглянуть на комментарии в соцсетях, то среди предположений можно найти, например, то, что трамвай пытался развернуться или неудачно затормозил. Был и еще один вариант, то что водитель трамвая "дрифтанул".

ИСТОЧНИК KP.RU

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