В Нижнекамске 18-летняя парня подозревают в половой связи с 13-летней девочкой
Молодой человек уже задержан. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Молодому человеку придется ответить за половой контакт с несовершеннолетнейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:
10 февраля 2019 года в Нижнекамске 18-летний парень переспал с 13 летней подругой. Инцидент произошел прямо в одном из подъездов жилого дома на улице 30 лет Победы. Об этом сообщает NTR-24.ru.
Несмотря на то, что по одной из версий секс между парнем и девушкой произошел по обоюдному согласию, молодому человеку придется ответить за контакт с несовершеннолетней.
Сейчас подозреваемый задержан, в отношении него решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU