В Нижнекамске 18-летняя парня подозревают в половой связи с 13-летней девочкой

СЕГОДНЯ 16:41 2019-03-02T17:18:14+03:00

Молодой человек уже задержан. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела

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10 февраля 2019 года в Нижнекамске 18-летний парень переспал с 13 летней подругой. Инцидент произошел прямо в одном из подъездов жилого дома на улице 30 лет Победы. Об этом сообщает NTR-24.ru.

Несмотря на то, что по одной из версий секс между парнем и девушкой произошел по обоюдному согласию, молодому человеку придется ответить за контакт с несовершеннолетней.

Сейчас подозреваемый задержан, в отношении него решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU