В Чувашии снег, упавший на "Газель", пробил ей крышу

СЕГОДНЯ 11:42 2019-03-02T11:42:25+03:00

Водителя в этот момент в салоне не было, он вышел, чтобы разгрузить товар, который доставил в магазин

Изменить размер текста: A A

1 марта - первый календарный день весны. Однако зима не только не собирается пока сдавать свои обороты, но и всячески старается запомнится автомобилистам. Так, например, в Канаше с крыши снег упал прямо на "Газель" и почти полностью накрыл ее.

Снег не просто разбил машине лобовое стекло, но и пробил крышу. Фотографии, появившиеся в интернете сразу дают понять - водитель родился в рубашке. По информации из соцсетей, мужчина привез товар в магазин и вышел из салона, чтобы его разгрузить.

Фото: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU