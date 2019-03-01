2019-03-01T10:53:05+03:00
Происшествия

Из-за завышенных тарифов на мусор жителям Чувашии нанесен ущерб около 200 миллионов рублей

По данному факту в республике уже заведено уголовное дело
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Стало известно, что жителям Чувашии в 2018 году был нанесен ущерб около 200 миллионов рублей из-за завешенных тарифов на мусор. Об этом в четверг, 28 февраля, на расширенном заседании коллегии с участием Президента России Владимира Путина заявил глава МВД страны Владимир Колокольцев.

Министр отметил, что по данному факту в республике уже заведено уголовное дело. После, Колокольцев обобщил, заметив, что в прошлом году в результате дополнительного комплекса мероприятий, направленных на пресечение деятельности по их незаконному транспортированию и размещению мусора, в России было выявлено 70 преступлений по фактам нарушений правил обращения экологически опасных веществ и отходов и установлено свыше 50 лиц, их совершивших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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