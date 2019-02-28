Аэропорт Йошкар-Олы покупает пожарную машину

СЕГОДНЯ 08:35 2019-02-28T08:36:00+03:00

Сообщение об этом появилось на сайте Госзакупок

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Аэропорт Йошкар-Олы начинает свое обновление. На сайте Госзакупок размещен тендер на покупку пожарного автомобиля для нужд воздушной гавани.

По техусловиям, представленным на сайте, автомобиль должен быть на базе КАМАЗа. На приобретение спецгрузовика готовы потратить 8,5 миллионов рублей. Средства на это будут выделены из бюджета республики. Пока заявка находится на стадии приема предложений.

Техусловия: автомобиль должен быть полноприводным, он может перевозить пять человек. Расположенная в задней части цистерна должна вмещать 7,5 тысяч литров воды.

Время на поставку автомобиля с даты заключения контракта - 22 дня. Срок службы автомобиля - не менее 10 лет, гарантия - 24 месяца или до 30 тысяч километров пробега.

ИСТОЧНИК KP.RU