2019-02-27T19:26:15+03:00
Происшествия

В Чувашии уже три дня ни ГИБДД, ни МЧС не могут вытянуть из кювета застрявшую фуру

С этой задачей не могла справиться ни одна техника
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ГИБДД ЧувашииФото: ГИБДД Чувашии
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Сотрудники ГИБДД Чувашии рассказали в своем Instagram, что ни они, ни республиканское МЧС уже три дня к ряду не могут вытащить из кювета застрявшую фуру.

- Технику МЧС привлекли, вытянуть не смогли. Наши инспекторы из Комсомольского района ищут спецтехнику, способную помочь, - сообщают госавтоинспекторы.

Они объясняют, что уже предлагали водителю разгрузиться, чтобы облегчить процесс поднятия его машины обратно на дорогу, но тот отказался.

Как дальнобойщик из Северной Осетии оказался в кювете и как спасается от холода и голода теперь не уточняется. Однако многие жители Чувашии в комментариях к сообщению республиканского ГИБДД написали, что систематически видят водителя застрявшей фуры за ее рулем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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