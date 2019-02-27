В Чувашии уже три дня ни ГИБДД, ни МЧС не могут вытянуть из кювета застрявшую фуру
Сотрудники ГИБДД Чувашии рассказали в своем Instagram, что ни они, ни республиканское МЧС уже три дня к ряду не могут вытащить из кювета застрявшую фуру.
- Технику МЧС привлекли, вытянуть не смогли. Наши инспекторы из Комсомольского района ищут спецтехнику, способную помочь, - сообщают госавтоинспекторы.
Они объясняют, что уже предлагали водителю разгрузиться, чтобы облегчить процесс поднятия его машины обратно на дорогу, но тот отказался.
Как дальнобойщик из Северной Осетии оказался в кювете и как спасается от холода и голода теперь не уточняется. Однако многие жители Чувашии в комментариях к сообщению республиканского ГИБДД написали, что систематически видят водителя застрявшей фуры за ее рулем.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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