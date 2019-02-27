2019-02-27T11:34:54+03:00
Происшествия

В Казани двухлетний ребенок застрял головой в перилах подъезда

Чтобы его вызволить, пришлось вызывать спасателей
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Малыш разыгрался и его голова застряла в претьях решеткиМалыш разыгрался и его голова застряла в претьях решеткиФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

ЧП произошло во вторник 27 февраля днем в Советском районе Казани. Помощь потребовалась женщине, чей двухлетний ребенок во время прогулки решил покапризничать.

В подъезде между вторым и третьем этажами малыш засунул свою голову в перила и застрял. Сам он не мог освободиться. Мать ребенка также оказалась бессильна. Малыш сильно испугался и начал плакать. Тогда встревоженная родительница вызвала спасателей.

Приехавшие специалисты смогли отжать прутья и вытащили голову ребенка. Успокаивала плачущего мальчика уже его мать.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Татарстанские Бони и Клайд: девушка расстреляла приезжего, а ее сообщник схватился за нож
Более 85 тысяч российских пенсионеров прошли обучение по программе «Азбука Интернета» в 2018 году
В Набережных Челнах неизвестный удерживал 8-летнюю школьницу в лифте и снимал ее на телефон
Президент Татарстана встретился с Генконсулов Узбекистана в Казани
Восходящая звезда грузинского футбола отказался играть за "Рубин"
Президент Татарстана: 46% жителей Казани недовольны качеством медобслуживания
Скоростную автотрассу Москва-Казань все-таки построят: проект уже включен в финплан «Автодора»
Периметр безопасности и перекрытие дорог: в Казани во время WorldSkills-2019 задействуют более 3 600 полицейских
Более чем на сутки в Кировском районе Казани отключат воду
В 2019 году на капремонт детсадов Казани потратят 5 миллиардов рублей
В Казани собака нашла наркотики в кофе для зека
В Казани во время пожара в пятиэтажке эвакуировали 15 человек