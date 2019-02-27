В Казани двухлетний ребенок застрял головой в перилах подъезда

СЕГОДНЯ 11:34 2019-02-27T11:34:54+03:00

Малыш разыгрался и его голова застряла в претьях решетки Фото: Из материалов пресс-службы

Чтобы его вызволить, пришлось вызывать спасателей

Изменить размер текста: A A

ЧП произошло во вторник 27 февраля днем в Советском районе Казани. Помощь потребовалась женщине, чей двухлетний ребенок во время прогулки решил покапризничать.

В подъезде между вторым и третьем этажами малыш засунул свою голову в перила и застрял. Сам он не мог освободиться. Мать ребенка также оказалась бессильна. Малыш сильно испугался и начал плакать. Тогда встревоженная родительница вызвала спасателей.

Приехавшие специалисты смогли отжать прутья и вытащили голову ребенка. Успокаивала плачущего мальчика уже его мать.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU