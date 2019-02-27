В Казани двухлетний ребенок застрял головой в перилах подъезда
ЧП произошло во вторник 27 февраля днем в Советском районе Казани. Помощь потребовалась женщине, чей двухлетний ребенок во время прогулки решил покапризничать.
В подъезде между вторым и третьем этажами малыш засунул свою голову в перила и застрял. Сам он не мог освободиться. Мать ребенка также оказалась бессильна. Малыш сильно испугался и начал плакать. Тогда встревоженная родительница вызвала спасателей.
Приехавшие специалисты смогли отжать прутья и вытащили голову ребенка. Успокаивала плачущего мальчика уже его мать.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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