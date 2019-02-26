В сборную России на зимнюю Универсиаду-2019 попали 25 спортсменов из Татарстана

СЕГОДНЯ 17:27 2019-02-26T17:27:00+03:00

Международные соревнования в Красноярске пройдут с 1 по 12 марта

Изменить размер текста: A A

Так, 25 татарстанских студентов выступят на Универсияде-2019 в лыжных гонках, сноуборде, фигурном катании, хоккее с шайбой и хоккее с мячом.

Так, например, в сборную России вошли лыжники Христина Мацокина и Егор Казаринов, сноубордисы Милена Быкова и Владислав Хадарин. Почти все татарстанские участники обучаются в Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма.

Напомним международные соревнования Универсиады-2019 пройдут в Красноярске с 1 по 12 марта. В них примут участие около 3 000 представителей из 50 стран мира. Между ними будет разыграно 76 комплектов медалей в 11 видах спорта: биатлоне, лыжных гонках, хоккее, горнолыжном спорте, керлинге, сноуборде, фигурном катании на коньках, шорт-треке, фристайле, лыжном ориентировании и хоккее с мячом.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU