2019-02-26T17:27:00+03:00
Спорт

В сборную России на зимнюю Универсиаду-2019 попали 25 спортсменов из Татарстана

Международные соревнования в Красноярске пройдут с 1 по 12 марта
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Денис ГордийкоФото: Денис Гордийко
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Так, 25 татарстанских студентов выступят на Универсияде-2019 в лыжных гонках, сноуборде, фигурном катании, хоккее с шайбой и хоккее с мячом.

Так, например, в сборную России вошли лыжники Христина Мацокина и Егор Казаринов, сноубордисы Милена Быкова и Владислав Хадарин. Почти все татарстанские участники обучаются в Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма.

Напомним международные соревнования Универсиады-2019 пройдут в Красноярске с 1 по 12 марта. В них примут участие около 3 000 представителей из 50 стран мира. Между ними будет разыграно 76 комплектов медалей в 11 видах спорта: биатлоне, лыжных гонках, хоккее, горнолыжном спорте, керлинге, сноуборде, фигурном катании на коньках, шорт-треке, фристайле, лыжном ориентировании и хоккее с мячом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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