2019-02-25T18:15:52+03:00
Туризм

Из "Бегишево" вновь можно будет улететь на отдых в Тунис

Рейсы в Монастир будут выполняться один раз в 10 дней
Владимир КРУПСКИЙ
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Перелет займет 5,5 часов.Перелет займет 5,5 часов.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Жители Нижнекамска, Набережных Челнов и других городов, расположенных вблизи аэропорта "Бегишево" смогут в летний период без пересадок долететь на отдых в Тунис.

Так, начиная с мая 2019 года из "Бегишево" будут выполняться чартерные рейсы в город Монастир. Вылеты будут выполняться с частотой 1 раз в 10 дней на комфортабельных воздушных судах семейства Boeing 737-800, рассчитанных на перевозку 189 пассажиров.

Перелет из аэропорта "Бегишево" до тунисского курорта Монастир займет 5,5 часов.

Напомним, рейсы в Монастир появились в расписании аэропорта Бегишево летом 2017 года и показали востребованность среди жителей Закамья. Помимо рейсов в Тунис в весенне-летнем расписании аэропорта Бегишево также будут выполняться и чартерные перелеты в турецкие Анталью и Даламан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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