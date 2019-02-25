Из "Бегишево" вновь можно будет улететь на отдых в Тунис

СЕГОДНЯ 18:15 2019-02-25T18:15:52+03:00

Рейсы в Монастир будут выполняться один раз в 10 дней

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Жители Нижнекамска, Набережных Челнов и других городов, расположенных вблизи аэропорта "Бегишево" смогут в летний период без пересадок долететь на отдых в Тунис.

Так, начиная с мая 2019 года из "Бегишево" будут выполняться чартерные рейсы в город Монастир. Вылеты будут выполняться с частотой 1 раз в 10 дней на комфортабельных воздушных судах семейства Boeing 737-800, рассчитанных на перевозку 189 пассажиров.

Перелет из аэропорта "Бегишево" до тунисского курорта Монастир займет 5,5 часов.

Напомним, рейсы в Монастир появились в расписании аэропорта Бегишево летом 2017 года и показали востребованность среди жителей Закамья. Помимо рейсов в Тунис в весенне-летнем расписании аэропорта Бегишево также будут выполняться и чартерные перелеты в турецкие Анталью и Даламан.

ИСТОЧНИК KP.RU