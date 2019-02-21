В Казани пройдет концерт фортепианной музыки

СЕГОДНЯ 09:14 2019-02-21T09:14:50+03:00

Концерт состоится в ГБКЗ имени Салиха Сайдашева Фото: Из материалов пресс-службы

Изменить размер текста: A A

Концерт заслуженного деятеля искусств Татарстана Сергея Работкина состоится 28 февраля на сцене ГБКЗ им.С.Сайдашева. Известный артист посвятил свой концерт посвящен 100-летию со дня рождения народного артиста СССР, профессора Виктора Мержанова.

Каждый из фортепианных концертов Сергея Работкина неизменно привлекает внимание слушателей и вызывает большой резонанс.

Стиль игры мастера восходит к традициям легендарной отечественной пианистической школы, но он отличается особой индивидуальностью, современностью прочтений. Подобно художнику, пианист лаконичными штрихами безошибочно выявляет саму суть музыки, его высказывание предельно богато и экспрессивно.

В этом году у казанских слушателей будет уникальная возможность услышать знаменитые фортепианные сочинения Петра Чайковского.

ИСТОЧНИК KP.RU