2019-02-21T09:14:50+03:00
Звезды

В Казани пройдет концерт фортепианной музыки

Перед зрителями выступит заслуженный деятель искусств Татарстана Сергей Работкин
Лика ИСАЕВА
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Концерт состоится в ГБКЗ имени Салиха СайдашеваКонцерт состоится в ГБКЗ имени Салиха СайдашеваФото: Из материалов пресс-службы
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Концерт заслуженного деятеля искусств Татарстана Сергея Работкина состоится 28 февраля на сцене ГБКЗ им.С.Сайдашева. Известный артист посвятил свой концерт посвящен 100-летию со дня рождения народного артиста СССР, профессора Виктора Мержанова.

Каждый из фортепианных концертов Сергея Работкина неизменно привлекает внимание слушателей и вызывает большой резонанс.

Стиль игры мастера восходит к традициям легендарной отечественной пианистической школы, но он отличается особой индивидуальностью, современностью прочтений. Подобно художнику, пианист лаконичными штрихами безошибочно выявляет саму суть музыки, его высказывание предельно богато и экспрессивно.

В этом году у казанских слушателей будет уникальная возможность услышать знаменитые фортепианные сочинения Петра Чайковского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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