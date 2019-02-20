В Набережных Челнах прокуратура затеяла проверку по факту падения глыбы льда на пенсионерку

СЕГОДНЯ 19:37 2019-02-20T19:37:36+03:00

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Как сообщается 15 февраля в 51 комплексе новой части Набережных Челнов около дома №12 76-летняя женщина походила мимо арки. В этот момент на нее с козырька балкона пятого этажа сорвалась и упала глыба льда. Пенсионерка получила травмы и была госпитализирована. В настоящее время пострадавшая находится в тяжелом состоянии в отделении реанимации.

По данному факту прокурор Татарстана Илдус Нафиков дал поручение городскому надзорному органу провести проверку.

- В ходе нее будет дана правовая оценка действиям должностных лиц управляющей компании на предмет соблюдения требований жилищного законодательства, в части своевременности и полноты мер по очистке жилых домов от снега и наледи. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в надзорном ведомстве республики.

ИСТОЧНИК KP.RU