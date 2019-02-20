В Казани столкнулись два автобуса и "КАМАЗ"
Днем в среду, 20 февраля, в Казани произошло ДТП с участием двух автобусов и грузовика "КАМАЗ". Аварию на пересечении улиц Кулахметова и Восстания снял на камеру мобильного телефона очевидец. Позже он выложились кадры в интернет.
В Казани столкнулись два автобуса и "КАМАЗ".соцсети
Судя по ним, автобус №97 врезался с заднюю часть грузовика, а уже затем в них въехал другой автобус, двигавшийся по маршруту №45. Столкновение произошло примерно в 14.30.
Со слов очевидцев, помощь медиков понадобилась пассажирке одного из автобусов.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»