СЕГОДНЯ 19:03 2019-02-20T19:03:20+03:00

Сообщается, что медпомощь понадобилась пассажирке одного из автобусов.

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Днем в среду, 20 февраля, в Казани произошло ДТП с участием двух автобусов и грузовика "КАМАЗ". Аварию на пересечении улиц Кулахметова и Восстания снял на камеру мобильного телефона очевидец. Позже он выложились кадры в интернет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/693144" frameborder="0"></iframe> В Казани столкнулись два автобуса и "КАМАЗ".соцсети

Судя по ним, автобус №97 врезался с заднюю часть грузовика, а уже затем в них въехал другой автобус, двигавшийся по маршруту №45. Столкновение произошло примерно в 14.30.

Со слов очевидцев, помощь медиков понадобилась пассажирке одного из автобусов.

ИСТОЧНИК KP.RU