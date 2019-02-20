2019-02-20T19:03:20+03:00
Происшествия

В Казани столкнулись два автобуса и "КАМАЗ"

Авария произошла на пересечении улиц Кулахметова и Восстания [видео]
Алина ГАБДУЛИНА
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Сообщается, что медпомощь понадобилась пассажирке одного из автобусов.Сообщается, что медпомощь понадобилась пассажирке одного из автобусов.
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Днем в среду, 20 февраля, в Казани произошло ДТП с участием двух автобусов и грузовика "КАМАЗ". Аварию на пересечении улиц Кулахметова и Восстания снял на камеру мобильного телефона очевидец. Позже он выложились кадры в интернет.

В Казани столкнулись два автобуса и "КАМАЗ".соцсети

Судя по ним, автобус №97 врезался с заднюю часть грузовика, а уже затем в них въехал другой автобус, двигавшийся по маршруту №45. Столкновение произошло примерно в 14.30.

Со слов очевидцев, помощь медиков понадобилась пассажирке одного из автобусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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