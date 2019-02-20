2019-02-20T17:39:37+03:00
Происшествия

100 000 пачек сигарет: в Чебоксарах накрыли склады «табачного короля»

Он снабжал магазины по всей Чувашии
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: МВД ЧувашииФото: МВД Чувашии
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В Чебоксарах в разработку полицейских попал 31-летний бизнесмен, который также является торговым представителем одной из фирм.

Так, правоохранители установили, что мужчина завозит в Чувашию большие оптовые партии, предположительно, контрафактных сигарет. Все это он делит на более мелкие партии и распродает магазинам по всей республике. За одну пачку он брал от 30 до 35 рублей.

Когда полицейские обыскивали гаражи «табачного короля» и других лиц, возможно причастных к нелегальной торговле сигаретами, то нашли и изъяли около 200 коробок – это около 100 000 пачек. Сейчас происхождение этого товара устанавливается.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за производство, хранение, перевозку или сбыт товаров и продукции без маркировки в особо крупном размере. Назначены соответствующие экспертизы, - сообщили в МВД Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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