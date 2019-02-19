2019-02-19T16:54:10+03:00
Общество

Татарстанцы стали все чаще подавать заявления о своем банкротстве

И это при том, что среди юридических лиц здесь наоборот наблюдается спад на 22%
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: president.tatar.ruФото: president.tatar.ru
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На итоговой коллегии Арбитражного суда Татарстана было отмечено, что в республике замечен спад случаев банкротства среди юридических лиц – на 22%. Правда при этом простые граждане в надежде решить свои финансовые проблемы стали чаще подавать заявления о признании их несостоятельными. Видимо, опять же по причине взятых когда-то огромных кредитов.

В то же время на коллегии было отмечено, что за прошлый год в Арбитражный суд Татарстана поступило 39 789 заявлений, что, по сравнению с 2017-м, меньше на 4,7%. Рассмотрено же за указанный период было 35 259 дел. Это на 7% меньше, чем в предыдущем году.

Для справки, штатная численность сотрудников Арбитражного суда Татарстана сейчас составляет 254 человека, в том числе 69 судей, 185 работников аппарата. При этом средний возраст судей 45 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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