20 февраля дома трех районов Казани оставят без света

СЕГОДНЯ 09:32 2019-02-19T09:32:43+03:00

Отключение электричества плановое и связано с работами на сетях

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Так, в эту среду с 8.00 до 11.00 обесточат Вахитовский район по адресам: ул.Волкова, 2 и ул.Калинина, 3.

С 9.00 до 13.00 света не будет в Приволжском районе в домах по адресам: ул.Ферма-2, 10, 44, 49, 50, 71, 74, 75, 77, 85, Фермерское шоссе, 11а, 50.

С 9.00 до 18.00 электричество отключат в Советском районе: ул.Гастелло, дома с №17 по №27, ул.Гвардейская, 7, ул.Патриса Лумумбы, 26, ул.Матросова, дома с №1 по №9 и с №6 по №16, ул.Марины Расковой, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ул.Цымлянская, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ул.Шуртыгина, дома с №6 по №20, ул.Салавата Юлаева, 5, 7, 9;

А с 8.00 до 17.00 его не будет в поселке Привольный по улицам: Айбагар, Айлы, Белоствольная, Вересковая, Знатная, Каратау, Карачаровская, Ледяная, Липецкая, Ореховая, Пахотная, Счастливая, Уракчи, Усердная, Чирямле, Чэчэк.

ИСТОЧНИК KP.RU