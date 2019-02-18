2019-02-18T11:54:53+03:00
Общество

В Нижнекамске у ребенка выявили австралийский грипп

Серьезной опасности болезнь не представляет, вылечиться можно за неделю
Владимир КРУПСКИЙ
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Также зарегистрировали 6 случаев свиного гриппа.Также зарегистрировали 6 случаев свиного гриппа.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В Нижнекамске у ребенка выявили австралийский грипп. Об этом сообщает канал НТР-24 со ссылкой на начальника управления здравоохранения Нижнекамского муниципального района Венеру Рахимову.

По словам медиков, штамп H3N2 чаще всего выявляют у людей с низкой имунной системой. В эту категорию входят дети, беременные женщины и пожилые люди. Данный вид гриппа поддается терапевтическому лечению. Если строго действовать предписанию врача и соблюдать постельный режим, то восстановиться можно за неделю.

Впрочем, есть и негативный момент. Австралийский грипп может сопровождаться сердечной недостаточностью. Для лиц, страдающих пороком сердца, вирус может стать смертельным.

Кроме того, за минувшую неделю в Нижнекамске зарегистрировано шесть фактов свиного гриппа, которым также заразились дети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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