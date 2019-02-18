В Нижнекамске у ребенка выявили австралийский грипп
В Нижнекамске у ребенка выявили австралийский грипп. Об этом сообщает канал НТР-24 со ссылкой на начальника управления здравоохранения Нижнекамского муниципального района Венеру Рахимову.
По словам медиков, штамп H3N2 чаще всего выявляют у людей с низкой имунной системой. В эту категорию входят дети, беременные женщины и пожилые люди. Данный вид гриппа поддается терапевтическому лечению. Если строго действовать предписанию врача и соблюдать постельный режим, то восстановиться можно за неделю.
Впрочем, есть и негативный момент. Австралийский грипп может сопровождаться сердечной недостаточностью. Для лиц, страдающих пороком сердца, вирус может стать смертельным.
Кроме того, за минувшую неделю в Нижнекамске зарегистрировано шесть фактов свиного гриппа, которым также заразились дети.
ИСТОЧНИК KP.RU