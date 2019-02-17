В Казани состоится фестиваль музыки народов Поволжья
Во вторник, 19 февраля, в Казани состоится фестиваль экспериментального инди-фолка и джаза в музыке народов Поволжья. Мероприятие пройдет в Галерее современного искусства и будет приурочено к Международному дню родного языка.
Среди организаторов фестиваля числятся Всемирный форум татарской молодежи, местная Национально-культурная автономия удмуртов и Молодежное движение «АТАЛАН» при Чувашской национально-культурной автономии в Татарстане.
Известно, что все гости концерта смогут услышать татарскую, удмуртскую и чувашскую музыку. Соответственно на площадке ожидаются выступления Suomi, Juna и группа Веры Кожемановой
ИСТОЧНИК KP.RU