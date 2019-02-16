В Татарстане под тяжестью снега на отдыхающих упала крыша беседки

СЕГОДНЯ 15:13 2019-02-16T20:07:28+03:00

Под завалом оказались шесть человек

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В пятницу 15 февраля в республике прошел снегопад, и МЧС Татарстане неоднократно предупреждало, что необходимо быть бдительными: наступившая после снегопада оттепель может спровоцировать сход снега с крыш, после чего могут оказаться травмированными люди.

Сигнал о том, что под тяжестью рухнувшего с крыши дома отдыха "Наша поляна" в Боровецком лесу Тукаевского района упала на отдыхающих крыша беседки-пристроя, поступил 16 февраля в 13.30. Очевидец сообщил, что под кровлей оказались шесть человек.

На место прибыли специалисты МЧС Татарстана. Все шесть человек, что оказались под завалами, сумели выбраться самостоятельно. Для тщательного осмотра трех из них доставили в больницу, сообщили в МЧС Татарстана.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="636" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/692257" frameborder="0"></iframe> В Татарстане на отдыхающих в беседке упала крыша.МЧС Татарстана

ИСТОЧНИК KP.RU