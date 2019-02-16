В ДТП маршрутки и грузовика погиб один человек, шестеро пострадали
Столкновение двух автомобилей - микроавтобуса "Мерседес" и грузового МАЗа-лафет произошло 15 февраля около 16.30 на автодороге А-151 "Цивильск-Ульяновск". По предварительным данным, возле деревни Чурачики Цивильского района водитель микроавтобуса, следовавшего по маршруту "Чебоксары-Канаш", превысил безопасную скорость в сложных погодных и дорожных условиях, выехал на встреку и врезался в МАЗ-лафет.
После столкновения МАЗ перегородил трассуФото: МВД по Чувашской Республике
Фото: МВД по Чувашской Республике
- Водитель маршрутки скончался на месте происшествия, шесть его пассажиров получили различные травмы, в том числе двое детей, - сообщили в УГИБДД МВД Чувашии. - Обстоятельства произошедшего уточняются.
После столкновения лафет МАЗа перегородил движение на трассе.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Чувашии»