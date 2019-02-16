В ДТП маршрутки и грузовика погиб один человек, шестеро пострадали

СЕГОДНЯ 09:41 2019-02-16T09:42:23+03:00

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Столкновение двух автомобилей - микроавтобуса "Мерседес" и грузового МАЗа-лафет произошло 15 февраля около 16.30 на автодороге А-151 "Цивильск-Ульяновск". По предварительным данным, возле деревни Чурачики Цивильского района водитель микроавтобуса, следовавшего по маршруту "Чебоксары-Канаш", превысил безопасную скорость в сложных погодных и дорожных условиях, выехал на встреку и врезался в МАЗ-лафет.

После столкновения МАЗ перегородил трассуФото: МВД по Чувашской Республике

Фото: МВД по Чувашской Республике

- Водитель маршрутки скончался на месте происшествия, шесть его пассажиров получили различные травмы, в том числе двое детей, - сообщили в УГИБДД МВД Чувашии. - Обстоятельства произошедшего уточняются.

После столкновения лафет МАЗа перегородил движение на трассе.

ИСТОЧНИК KP.RU