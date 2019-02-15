В Чувашии создадут производство пероксида водорода за 5,6 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 17:50 2019-02-15T17:50:45+03:00

В год планируется выпускать порядка 50 тысяч тонн вещества

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В Новочебоксарске в скором времени начнется работа новой производственной площадки на базе «Химпрома». Там по антрахионной технологии будут производить пероксид водорода. Известно, что общий объем инвестиций в данный проект составит более 5,6 миллиардов рублей. Деньги представит само предприятие.

Во время своего выступления на Российском инвестиционном форуме в Сочи директор «Химпрома» Ярослав Кузнецов отметил, что в проекте будет задействовано около полутора тысяч человек. А в дальнейшем площадка принесет предприятию около 200 новых рабочих мест.

Проект будет реализован в течение двух лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU