2019-02-15T12:59:14+03:00
Спорт

"11 человек наберем, чтобы играть?": "Рубин" покинул очередной футболист

Чико Флорес отыграл за казанский клуб только 8 матчей и теперь будет искать счастья в другой команде
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ФК "Рубин".Фото: ФК "Рубин".
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Казанский "Рубин" расторг контракт еще с одним футболистом. Так, команду покинул испанский защитник Чико Флорес. 31-летний футболист перебрался в "Рубин" минувшим летом из испанской "Гранады". За казанцев он сыграл только 8 матчей.

- Мы благодарим Чико за время, проведенное в клубе, и желаем ему успехов в дальнейшей карьере, - сообщили в пресс-службе казанского клуба.

Флорес стал уже пятым игроком, который покинул "Рубин" этой зимой. До него из команды ушли Федор Кудряшов, Сослан Джанаев, Цезарь Навас и Сердар Азмун.

Эта ситуация сильно озадачивает болельщиков команды. Под постом об уходе Чико из команды появились десятки комментариев с общим посылом, что в команде не осталось квалифицированных игроков, а кто-то вообще задался вопросом: "А 11 человек наберем, чтобы играть?".

Впрочем, на деле уход Чико из "Рубина" потерей не назовешь. Испанец из-за разногласий с главным тренером не играл за команду с сентября прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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