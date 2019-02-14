Популярное кафе в Казани оштрафовали из-за проблем в женском туалете

СЕГОДНЯ 16:55 2019-02-14T16:55:20+03:00

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Специалисты татарстанского роспотребнадзора проверили одно из популярных кафе, расположенном в доме №83 по улице Декабристов. Результаты проверки оказались неутешительными. В заведении нашли массу нарушений.

- Наличие отверстий в подвесном потолке армстронга служебного коридора, в стенах в местах ввода и прохождения электропроводки в служебном коридоре и гостевом женском санитарном узле, наличии отверстий в стенах в горячем цеху в месте прохождения вентиляционных труб, допуске загрязнений пола остатками продуктов питания и жиром, отсутствия документов по контролю эффективности проведенных обработок и плановых обследований объекта на заселенность грызунами и насекомыми и документов, подтверждающих проведение предварительного санитарно-эпидемиологического обследования объекта, - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора РТ.

При этом, само кафе свою вину не признало. Впрочем, суд встал на сторону Роспотребнадзора. В результате кафе оштрафовали на 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU