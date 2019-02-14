2019-02-14T13:33:35+03:00
Общество

Могут ездить с опущенными «рогами»: На дороги Чебоксар вышли новые троллейбусы

Стоимость одного троллейбуса - более 9 миллионов рублей
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: мэрия Чебоксар.Фото: мэрия Чебоксар.
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На дороги Чебоксар вышли новые троллейбусы на автономном ходу. Пока новый транспорт только начали обкатывать. По словам главы Чебоксар Алексея Ладыкова, это первый в истории случай появления в городе беспроводного троллейбусного маршрута.

Новые троллейбусы с автономным ходом могут проехать с опущенными «рогами» - токоприемниками до 30 километров и по ходу движения заряжаться от проводов. Штанги могут опускаться как автоматически, так и в ручном режиме.

Стоимость одного троллейбуса составляет 9,2 миллиона рублей. Новые троллейбусы потребляют на 30% меньше электроэнергии. Пассажирский салон рассчитан на 100 пассажиров. Во всех троллейбусах низкий уровень пола, есть пандус для заезда инвалидных колясок. Также внутри салона имеются USB-зарядки для смартфонов и кондиционер.

Низкопольные троллейбусы на аккумуляторах пройдут тестирование в течение недели в разное время суток для оценки поведения транспорта при разной температуре. После чего они выйдут на маршрут №10.

ИСТОЧНИК KP.RU

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