Жителя Казани будут судить за то, что он избил незнакомца за смех и убийство приятеля

13 Февр. 18:37 2019-02-13T18:37:39+03:00

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Завершено расследование уголовного дела 28-летнего жителя Казани. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью из хулиганства и убийстве.

Так, по версии следствия, ночью 26 июня прошлого года в Казани около одного из домов на улице Тихорецкая фигурант дела подошёл к незнакомому мужчине, который в беседе со своим приятелем громко смеялся. За это он и поплатился. Обвиняемый высказал потерпевшему свое недовольство, а после два раза ударил по голове. Когда мужчина упал, то получил еще четыре удара также по голове, но уже ногой.

Далее вечером 16 июля обвиняемый выпивал вместе с приятелем в доме на улице Приволжской в поселке Отары. Во время застолья они поссорились. Мужчина в ходе конфликта схватил нож и нанес им оппоненту 32 удара. От полученных ран потерпевший скончался на месте.

- Обвиняемый сейчас находится под стражей. Расследование уголовного дела завершено, все материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU